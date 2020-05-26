تحليق مكثف للطيران الصهيوني في سماء جنوب لبنان

وافادت الوكالة الوطنية للاعلام ، يُسجَّل تحليق مكثّف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء النبطية و​إقليم التفاح​ وفوق ​مرجعيون​ و​بنت جبيل​، على علو متوسّط .