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الثلاثاء 26 أيار 2020 ساعة 12:01

وزير كهرباء العراق يكشف حجم استيراده من غاز ايران

وزير كهرباء العراق يكشف حجم استيراده من غاز ايران
وبين الوزير مهدي أن العراق يستورد 40 مليون متر مكعب من ايران يوميا مضيفا، إن “ العراق يحتاج يوميا 70 مليون متر مكعب من الغاز المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء نصفها في البصرة والنصف الاخر في المنطقة الوسطى”.

وأكد مهدي: “نحن حاليا بحاجة الى الاستيراد الى ان تتمكن وزارة النفط من تعويض النقص الذي نستورده من الخارج وهناك مشروع حاليا لديهم لتطوير الغاز”.

وأوضح أنه “نستورد حاليا من ايران 40 مليون متر مكعب في اليوم حيث ان الغاز هو ارخص الوقود المستخدم في العالم بغض النظر عن الارقام التي تذكر”، مشيرا الى ان “وزارة النفط قادرة في السنوات المقبلة على تعويض النقص الحاصل في الوقود”.
رقم : 864826
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