الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 26 أيار 2020 ساعة 12:03

دبي ترفع القيود على الحركة والأنشطة الإقتصادية يوم غد الأربعاء

دبي ترفع القيود على الحركة والأنشطة الإقتصادية يوم غد الأربعاء
وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان صحفي إنه اعتبارا من الأربعاء، لن تكون هناك قيود على الحركة والأنشطة الاقتصادية من السادسة صباحا وحتى 11 مساء.
وقال المكتب الإعلامي على "تويتر" إنه من المقرر السماح باستئناف بعض أنشطة مرافق البيع بالتجزئة والجملة مع الخضوع لمزيد من عمليات التعقيم وإجراءات التباعد الاجتماعي.

وسيشمل ذلك دور العرض السينمائي والصالات الرياضية الداخلية والمراكز التعليمية والعلاجية للأطفال من بين أنشطة أخرى.

وسمحت دبي، وهي مركز للأعمال والسياحة، بإعادة فتح المتاجر بطاقة محدودة خلال شهر رمضان الذي بدأ في 24 أبريل/ نيسان.

وسمحت دبي أيضا باستئناف أنشطة المطاعم التي تضم أماكن لتناول الطعام والمقاهي بـ30% من طاقتها وإعادة فتح الحدائق العامة بقيود.

وإعلان الإثنين يأتي على العكس من إجراءات اتخذتها الإمارات الأسبوع الماضي بمد حظر التجوال في شتى أنحاء البلاد ساعتين بعد تسجيل زيادة في عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا.

وسجلت الإمارات 822 حالة إصابة جديدة الإثنين، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 30 ألفا و307، مع 248 وفاة.

وأضاف بيان الإثنين أن مطار دبي سيبدأ أيضا استقبال المواطنين العائدين والمسافرين إلى وجهات أخرى في رحلات عابرة اعتبارا من الأربعاء.

وقالت الإمارات، التي أوقفت دخول المقيمين غير الإماراتيين في 19 مارس/ آذار، الأسبوع الماضي إنها ستبدأ قريبا السماح بدخول أولئك الذين يحملون إقامات سارية العالقين في الخارج والذين لهم أسر داخل الإمارات.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن المقيمين الذين لهم أقارب في الإمارات قد تبدأ إعادتهم اعتبارا من أول يونيو/ حزيران للم شملهم مع أسرهم.
رقم : 864827
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
صفقات الأسلحة الامريكية وتبرئة السعودية والامارات
صفقات الأسلحة الامريكية وتبرئة السعودية والامارات
عيد التحرير والمقاومة والمفاجآت القادمة
عيد التحرير والمقاومة والمفاجآت القادمة
26 أيار 2020
قصة
قصة 'أهم حمولة نفط في التاريخ' يرويها ربّان الناقلة فورتشون
26 أيار 2020
المقاومة هي الخيار الوحيد لمواجهة الارهاب والاحتلال
المقاومة هي الخيار الوحيد لمواجهة الارهاب والاحتلال
26 أيار 2020
الشيخ قاسم: التحرير يوم من أيام الله ومنعطف تاريخي لمنطقتنا
الشيخ قاسم: التحرير يوم من أيام الله ومنعطف تاريخي لمنطقتنا
26 أيار 2020
قائد الثورة الإسلامية.. وتبقى فلسطين ‘‘البوصلة‘‘
قائد الثورة الإسلامية.. وتبقى فلسطين ‘‘البوصلة‘‘
23 أيار 2020
تحرير
تحرير 'خرمشهر' مفخرة وملحمة تاريخية
23 أيار 2020
واشنطن ... من القصف والاغتیال الی الحوار الاستراتیجي
واشنطن ... من القصف والاغتیال الی الحوار الاستراتیجي
23 أيار 2020
التطبيع جواً؛ الإمارات أول الواصلين
التطبيع جواً؛ الإمارات أول الواصلين
23 أيار 2020
الامام الخامنئي وخطاب يوم القدس العالمي
الامام الخامنئي وخطاب يوم القدس العالمي
23 أيار 2020
السيد نصرالله: فلسطين من البحر الى النهر ستعود لشعبها
السيد نصرالله: فلسطين من البحر الى النهر ستعود لشعبها
22 أيار 2020
نص نصب خطاب قائد الثورة الاسلامية في يوم القىس سنة 2020
نص نصب خطاب قائد الثورة الاسلامية في يوم القىس سنة 2020
22 أيار 2020
لماذا أصبح تحرير القدس قريبا؟
لماذا أصبح تحرير القدس قريبا؟
22 أيار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس