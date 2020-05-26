قرار جديد لسوريا بخصوص مواطنيها العالقين في دول اخرى

وذكرت رئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على الفيسبوك، ان الفريق الحكومي اقر خلال اجتماع له، انه تقرر تعليق استقدام السوريين حتى اشعار اخر، على أن يتم مناقشة هذا الموضوع بعد معالجة جميع الحالات وانتهاء مدة الحجر للمتواجدين في مراكز الحجر.



وفيما يتعلق بالداخلين إلى سوريا بشكل غير شرعي، أقر الفريق الحكومي إحالتهم إلى القضاء مباشرة، بعد خضوعهم لإجراءات الحجر.



وكانت الحكومة السورية سيرت العديد من الرحلات لاعادة السوريين العالقين في عدد من الدول من بينها العراق والكويت والامارات والسودان وروسيا وتم وضعهم بالحجر الصحي.

وخصصت وزارة الصحة مراكز للحجر الصحي في مناطق بعدة محافظات للحالات التي قد يشتبه بإصابتها بفيروس "كورونا".



يشار الى ان عدد الاصابات بفيروس كورونا ارتفع الى 106 حالات فيما بلغ عدد الوفيات 4 حالات.