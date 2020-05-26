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الثلاثاء 26 أيار 2020 ساعة 12:48

قوات الوفاق تعطي ’فرصة أخيرة’ لقوات حفتر

قوات الوفاق تعطي ’فرصة أخيرة’ لقوات حفتر
جاء ذلك في بيان للجيش التابع لحكومة الوفاق، نقله المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب عبر موقع فيسبوك.

وقال البيان: "نعلن وقف استهداف الآليات والمعدات المنسحبة من مناطق ترهونة وبني وليد (جنوب طرابلس) ونسمة (الجنوب الغربي من العاصمة) والمتجهة باتجاه الجنوب".

وأوضح أن وقف الاستهداف سيكون اعتبارا من الساعة (22:00 ت.غ) مساء الإثنين، وحتى التوقيت ذاته مساء الأربعاء، معتبرا هذا الإيقاف بمثابة "فرصة أخيرة".

وأشار إلى أنه مستمر في المراقبة الجوية واستهداف أي وحدات قتالية متجهة شمالا.
وحتى اللحظة، تخضع هذه المناطق الثلاثة، ترهونة وبني وليد ونسمة، لسيطرة قوات حفتر.

ونجحت القوات التابعة لحكومة الوفاق في السيطرة خلال الأيام القليلة الماضية على محاور قتال ومعسكرات استراتيجية جنوبي طرابلس، من أبرزها معسكرا حمزة واليرموك.

وتواصل قوات حفتر تكبد خسائر فادحة، جراء تلقيها ضربات قاسية في كافة مدن الساحل الغربي وصولا إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة "الوطية" الاستراتيجية (غرب)، وبلدتي بدر وتيجي، ومدينة الأصابعة بالجبل الغربي (جنوب غرب طرابلس).
رقم : 864839
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