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الثلاثاء 26 أيار 2020 ساعة 12:55
الرئيس الفنزويلي..

الناقلة 'فورجون' رمز حرية وشجاعة شعبي ايران وفنزويلا

الناقلة
ووجه الرئيس الفنزويلي الشكر والتقدير لايران لارسالها ناقلات الوقود الى بلاده وكتب في تغريدة له مرفقة بصور على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الاثنين لمناسبة وصول الناقلة "فورجون" وهي الاولى من اسطول مؤلف من 5 ناقلات: ان الناقلة "فورجون" تحولت اليوم (الاثنين) 25 مايو الى رمز لحرية وشجاعة الشعبين؛ الفنزويلي والايراني.

وكانت ناقلة الوقود الايرانية الثانية "فورست" قد وصلت ايضا الى المياه الفنزويلية امس الاثنين من ضمن 5 ناقلات تحمل اكثر من 1.5 مليون برميل من البنزين الايراني الى فنزويلا.
يذكر ان ايران قررت ارسال شحنات الوقود هذه الى فنزويلا التي تعاني شحة الوقود بسبب الحظر الاميركي.

وكانت اميركا قد هددت بالتعرض لناقلات الوقود الايرانية هذه الا ان طهران اكدت بانها سترد بحزم على اي محاولة من هذا القبيل.
رقم : 864842
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