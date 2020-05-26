وزارة الداخلية والبلديات: للتشدد أكثر بإجراءات الوقاية من كورونا

“نظرا لعدم التزام بعض المواطنين إجراءات الوقاية والسلامة العامة، وحرصا منها على عدم التشدد أكثر بإجراءات الوقاية للحد من تفشي وباء الكورونا، ورغبة منها بالمساعدة في دورة النهوض الاقتصادي، تتمنى وزارة الداخلية على المواطنين في المناطق كافة لاسيما في تلك التي تتدنى فيها نسبة التزام إجراءات الوقاية المطلوبة، وجوب حماية أنفسهم وأهلهم ومجتمعاتهم، وتطبيق معايير السلامة العامة، وتؤكد إلزامية وضع الكمامة لتغطية الانف والفم، ووجوب احترام المسافات الآمنة بين الأشخاص خصوصًا أثناء تواجدهم خارج المنزل، علما بأن قوى الأمن الداخلي ستباشر بتوزيع الكمامات المتوافرة لديها مجانا.

وتذكر الوزارة المواطنين أنه بإمكانهم استعمال قطعة من القماش التي يمكن غسلها بدلا من الكمامة التي تستعمل لمرة واحدة”.