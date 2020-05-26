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الثلاثاء 26 أيار 2020 ساعة 14:35
الاحتلال يطلق قنابل الغاز تجاه الأراضي الزراعية بغزة
وأفادت مصادر محلية، بعدم وجود أي إصابات بين المواطنين، لافتة إلى أن المزارعين أجبروا على المغادرة من المكان؛ خشية التعرض للاختناق.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
864867
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