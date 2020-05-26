أكبر مشروع سككي إيراني يدخل حيز التنفيذ

وأضاف "خادمي" في تصريح للصحفيين على هامش زيارة مساعد رئيس الجمهورية، رئيس منظمة التخطيط والموازنة (محمد باقر نوبخت) اليوم الثلاثاء إلى محافظة سيستان بلوجستان: إن هناك إجراءات مطلوبة بدأت بالفعل في مجال تعزيز البنى التحتية لدى هذه المحافظة، أهمها طريق جابهار – زاهدان السككي وأيضا تطوير شواطىء مكران.



وتابع أن ممر الشمال – جنوب شرق من 4 مراحل في خراسان الرضوية (شرق) وصولا إلى سيتان وبلوجستان بمسافة تبلع نحو 1500 كم في إطار هذه المشاريع البنيوية أيضا دخل مرحلة التنفيذ.



وأكد أن وزارة الطرق تتابع عمليات إنجاز مشروع ممر الشمال – جنوب شرق السككي الذي يصل بلدان آسيا الوسطى بالمياه الجنوبية وعمليات التطوير الشامل في محافظة سيستان وبلوجستان.



وأوضح مساعد وزير الطرق أن المرحلة الأولى من مشروع ربط مدينة جابهار بالشبكة السككية والمتمثل في طريق جابهار – زاهدان السككي بمسافة 635 كم من الطريق الأصلي، إلى جانب طرق فرعية بمسافة 730 كم دخلت حيز التنفيذ بالفعل؛ موضحا أن 43 بالمئة من إجمالي هذا المشروع و60 بالمئة من البنى التحية ذات الصلة أنجز لحد الآن.