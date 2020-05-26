لبنان.. رابطة الشغيلة هنأت المقاومة بالتحرير ونوهت بدورها

وهنأت رابطة الشغيلة في بيان لها المقاومة وقائدها السيد حسن نصرالله، بعيد المقاومة والتحرير ورأت، أن "المقاومة بهذا النصر إنما صنعت مجد لبنان والأمة العربية، وحققت العزة والكرامة لجميع اللبنانيين والعرب، وأنهت إلى غير رجعة زمن مقولة قوة لبنان في ضعفه".



ولفتت إلى "أهمية تدوين هذا النصر في كتاب التاريخ لتتعلم الأجيال كيف صنعت المقاومة هذه الملحمة الوطنية ونجحت في تحقيق ما عجزت عنه الجيوش العربية"، مؤكدة أن "أهم الدروس والعبر التي يجب استخلاصها هي أن إمكانية هزيمة كيان العدو الصهيوني الغاصب للأرض والحقوق العربية في فلسطين المحتلة، لم تعد حلما بل أصبحت إمكانية واقعية".



وأكدت أن "الحفاظ على انتصار الألفين وحماية لبنان من الأطماع والاعتداءات الصهيونية، واستكمال تحرير ما تبقى من أراض لبنانية محتلة إنما يتطلب الالتفاف، أكثر من أي وقت مضى، حول المقاومة والتمسك بالمعادلة الماسية جيش وشعب ومقاومة، والتصدي لأهداف الحرب الناعمة الخبيثة الأميركية الصهيونية".



وختمت الرابطة: "أن الخيار الأساسي والرئيسي للشعوب حين تحتل أوطانها إنما هو المقاومة الشعبية والمسلحة وفاء لدماء الشهداء بالحق والعظماء في الإنسانية".