الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 26 أيار 2020 ساعة 15:43

لبنان.. رابطة الشغيلة هنأت المقاومة بالتحرير ونوهت بدورها

لبنان.. رابطة الشغيلة هنأت المقاومة بالتحرير ونوهت بدورها
وهنأت رابطة الشغيلة في بيان لها المقاومة وقائدها السيد حسن نصرالله، بعيد المقاومة والتحرير ورأت، أن "المقاومة بهذا النصر إنما صنعت مجد لبنان والأمة العربية، وحققت العزة والكرامة لجميع اللبنانيين والعرب، وأنهت إلى غير رجعة زمن مقولة قوة لبنان في ضعفه".

ولفتت إلى "أهمية تدوين هذا النصر في كتاب التاريخ لتتعلم الأجيال كيف صنعت المقاومة هذه الملحمة الوطنية ونجحت في تحقيق ما عجزت عنه الجيوش العربية"، مؤكدة أن "أهم الدروس والعبر التي يجب استخلاصها هي أن إمكانية هزيمة كيان العدو الصهيوني الغاصب للأرض والحقوق العربية في فلسطين المحتلة، لم تعد حلما بل أصبحت إمكانية واقعية".

وأكدت أن "الحفاظ على انتصار الألفين وحماية لبنان من الأطماع والاعتداءات الصهيونية، واستكمال تحرير ما تبقى من أراض لبنانية محتلة إنما يتطلب الالتفاف، أكثر من أي وقت مضى، حول المقاومة والتمسك بالمعادلة الماسية جيش وشعب ومقاومة، والتصدي لأهداف الحرب الناعمة الخبيثة الأميركية الصهيونية".

وختمت الرابطة: "أن الخيار الأساسي والرئيسي للشعوب حين تحتل أوطانها إنما هو المقاومة الشعبية والمسلحة وفاء لدماء الشهداء بالحق والعظماء في الإنسانية".
رقم : 864872
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
صفقات الأسلحة الامريكية وتبرئة السعودية والامارات
صفقات الأسلحة الامريكية وتبرئة السعودية والامارات
عيد التحرير والمقاومة والمفاجآت القادمة
عيد التحرير والمقاومة والمفاجآت القادمة
26 أيار 2020
قصة
قصة 'أهم حمولة نفط في التاريخ' يرويها ربّان الناقلة فورتشون
26 أيار 2020
المقاومة هي الخيار الوحيد لمواجهة الارهاب والاحتلال
المقاومة هي الخيار الوحيد لمواجهة الارهاب والاحتلال
26 أيار 2020
الشيخ قاسم: التحرير يوم من أيام الله ومنعطف تاريخي لمنطقتنا
الشيخ قاسم: التحرير يوم من أيام الله ومنعطف تاريخي لمنطقتنا
26 أيار 2020
قائد الثورة الإسلامية.. وتبقى فلسطين ‘‘البوصلة‘‘
قائد الثورة الإسلامية.. وتبقى فلسطين ‘‘البوصلة‘‘
23 أيار 2020
تحرير
تحرير 'خرمشهر' مفخرة وملحمة تاريخية
23 أيار 2020
واشنطن ... من القصف والاغتیال الی الحوار الاستراتیجي
واشنطن ... من القصف والاغتیال الی الحوار الاستراتیجي
23 أيار 2020
التطبيع جواً؛ الإمارات أول الواصلين
التطبيع جواً؛ الإمارات أول الواصلين
23 أيار 2020
الامام الخامنئي وخطاب يوم القدس العالمي
الامام الخامنئي وخطاب يوم القدس العالمي
23 أيار 2020
السيد نصرالله: فلسطين من البحر الى النهر ستعود لشعبها
السيد نصرالله: فلسطين من البحر الى النهر ستعود لشعبها
22 أيار 2020
نص نصب خطاب قائد الثورة الاسلامية في يوم القىس سنة 2020
نص نصب خطاب قائد الثورة الاسلامية في يوم القىس سنة 2020
22 أيار 2020
لماذا أصبح تحرير القدس قريبا؟
لماذا أصبح تحرير القدس قريبا؟
22 أيار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس