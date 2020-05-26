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الثلاثاء 26 أيار 2020 ساعة 18:47

الصحة العالمية: قرارات الحكومة الفلسطينية جاءت دون تنسيق معنا

الصحة العالمية: قرارات الحكومة الفلسطينية جاءت دون تنسيق معنا
وأوضحت منظمة الصحة العالمية في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء أنها تنظر ببالغ الخطورة إلى القرارات التي اتخذتها حكومة أشتية كونها تأتي في وقت تتسع فيه دائرة تفشي فيروس كورونا عالميًا، واقتراب الموجة الثانية لانتشاره.

وأشارت إلى أن الحكومة الفلسطينية تنظر إلى الأزمة من زاوية حسابات إقتصادية، وإدارتها للمعونات الخارجية متعثرة، وأضرت بإجراءات مكافحة الفروس.

ولفتت إلى أن الحكومة الفلسطينية لا تعتمد خطوات متوازنة ومتدرجة في التعامل مع الجائحة في الضفة الغربية، فكان من الأولى أن تضمن سلامة مواطنيها قبل أن تذهب لأي خطوة أخرى.

وشددت على أن الاستمرار في تنفيذ هذه الإجراءات سيحقّق نتائج كارثية يصعب السيطرة على تداعياتها.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، أمس الاثنين في مؤتمر صحفي في رام الله: "بانحسار الخطر عن شعبنا، وهبوط منحنى الإصابات، نكون في مرحلة جديدة من مراحل مواجهة المرض، وهي مرحلة التحرر من الإجراءات والتسهيل على الناس والعودة للحياة الطبيعية بحذر ووفق إجراءات السلامة".

وأضاف: "تُفتح المساجد والكنائس ابتداءً من صلاة الفجر يوم الثلاثاء، حتى نعطي فرصة للتعقيم، على أن يأتي كل مصلّ بكمامة وسجادة صلاة والحفاظ على المسافة بين المصلين وأن لا يتمّ الوضوء في مرافق المساجد".

وسمحت الحكومة الفلسطينية بعمل المحال والمنشآت التجارية والصناعية ومختلف المؤسسات ابتداءً من صباح الثلاثاء بشكل طبيعي مع الحفاظ على إجراءات السلامة.

وقال أشتية: "تعود جميع الوزارات والهيئات الرسمية للعمل بشكل منتظم ابتداءً من صباح الأربعاء مع كامل إجراءات السلامة في كل وزارة".
رقم : 864884
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