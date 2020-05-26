القطان: لبنان بحاجة لتكريس معادلة الشعب والجيش والمقاومة

هنأ رئيس جمعية "قولنا والعمل" ​الشيخ أحمد القطان​، في تصريح له، رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ ورئيسي المجلس النيابي ​نبيه بري​ والحكومة ​حسان دياب​ والى قائد الجيش ​العماد جوزيف عون​ ولكل المجاهدين والمرابطين في جنوب لبنان، و"للذين دعموا هذه المقاومة في لبنان، أعني الشعب اللبناني الذي لا يزال داعماً لحرية لبنان ولقوة لبنان المتمثلة بمعادلة الشعب والجيش والمقاومة".



ورأى أن "لبنان بأمس الحاجة لتكريس معادلة الشعب والجيش والمقاومة، ليس في البيان الوزاري فقط وإنما في نفوس جميع اللبنانيين، لأن لبنان لا يستطيع أن يواجه العدو الصهيوني أو أي عدو يهدد أرضنا الا من خلال هذه المعادلة الماسية".



كما توجه الشيخ القطان في الذكرى العشرين ل​عيد المقاومة والتحرير​ بالتحية لأمين عام "حزب الله" ​السيد حسن نصرالله​ وللمجاهدين الأبطال "الذين سطروا بجهادهم ومواجهتم للعدو الصهيوني أفضل ملحمة يقتضي بها كل إنسان حر يريد تحرير أرضة ويريد المحافظة على اهله وعرضة".