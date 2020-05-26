الناقلة الإيرانية الثانية تفرغ حمولتها في فنزويلا الليلة

ووفق معلومات خاصة أعلنت مصادر إعلامية إيرانية أن ناقلة فورست والتي وصلت صباح أمس وبسرعة 14 عقدة بحرية إلى مياه المرافقة العسكرية الفنزويلية، قد اجتازت في الساعة 00:38 من صباح اليوم 26 مايو مياه شمال كاراكاس، وهي تشارف على الرسو في ميناء بونتا كاردين لتفرغ حمولتها هذه الليلة.



وكانت الناقلة الأولى "فورتشن" قد وصلت يوم أمس إلى ميناء إل باليتو الفنزويلي.



والناقلة الثالثة التي تحمل اسم "فاكسون" تمخر حاليا مياه الأطلسي بسرعة 13.5 عقدة بحرية باتجاه منطقة المرافقة، ووفق البرنامج من المقرر أن تدخل المنطقة في الساعة 14:00 محليا (21:30 بتوقيت مكة المكرمة) من يوم غد الأربعاء.



والناقلتان الأخريان هما "بتونيا" و"كلافيل" واللتان تحملان العلم الإيراني تشقان حاليا مياه الأطلسي نحو البحر الكاريبي وباتجاه الموانىء الفنزويلية.



والحمولات التي تنقلانها الناقلات الإيرانية ووفق تقارير شركات تتبع ناقلات النفط قد تم شحنها قبل أكثر من شهر في ميناء الشهيد رجائي الإيراني، واجتازت الناقلات قناتي السويز وجبل الطارق وتبحر في مياه المحيط الأطلسي باتجاه فنزويلا.