الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 26 أيار 2020 ساعة 21:08

النهضة التونسية: جهات خارجية أقلقتها الديمقراطية في بلادنا

النهضة التونسية: جهات خارجية أقلقتها الديمقراطية في بلادنا
وقال عضو المكتب التنفيذي المكلف بالإعلام في حركة النهضة محمد خليل البرعومي في حوار تلفزيوني إن "حملات التشويه المغرضة من تونس وخارجها لا تستهدف فقط رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بل المسار السياسي في تونس بصفة عامة"، مضيفا أن أطرافا "ترى أن النظام شبه البرلماني والدستور التونسي والديمقراطية لا يليق بتونس خاصة ولا بالدول العربية عامة".

وتابع: ''جهات خارج تونس- لا موقف للنهضة منها ولا إشكال لها معها- أقلقتها الديمقراطية في تونس، ورأت في راشد الغنوشي برمزيته وتاريخه النضالي نقطة للإطلاق في مخططها''.

وحول تصريحات القيادية في النهضة يمينة الزغلامي التي قالت فيها إن الغنوشي ''يملك منزلا عن طريق الفضل''، قال: ''هناك هيئة مكافحة فساد بحوزتها جميع مصالح ومكاسب الغنوشي التي سبق وصرح بها''.

واعتبر أن هناك "كيلا بمكيالين في التعامل مع السياسيين في تونس، وخير دليل على ذلك هو أن رئيس مجلس نواب الشعب السابق كان رئيس حزب نداء تونس، لكن كل ما تعلق الأمر براشد الغنوشي تتم إثارة الجدل''.

وبشأن الاتصال بين الغنوشي ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، أوضح البرعومي أن حركة النهضة ترى الأمر عاديا "وهناك ما يطلق عليه بالدبلوماسية البرلمانية والأمر ليس بدعة أتى بها الغنوشي بل هي ممارسات عادية يقوم بها رؤساء البرلمانيات في العالم''.

وتابع: ''الغنوشي شخصية عابرة للمناصب وهي شخصية استثنائية ومؤثرة وله علاقات مع جميع زعماء العالم ".."ما يجعل استفادة بلاده منه أمرا ضروريا خاصة أن له علاقات مع جميع الفرقاء الليبيين... النهضة لا تصطف وراء أي طرف وهي ترى أن الحل يجب أن يكون ليبيّا - ليبيّا''.
رقم : 864914
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
صفقات الأسلحة الامريكية وتبرئة السعودية والامارات
صفقات الأسلحة الامريكية وتبرئة السعودية والامارات
عيد التحرير والمقاومة والمفاجآت القادمة
عيد التحرير والمقاومة والمفاجآت القادمة
26 أيار 2020
قصة
قصة 'أهم حمولة نفط في التاريخ' يرويها ربّان الناقلة فورتشون
26 أيار 2020
المقاومة هي الخيار الوحيد لمواجهة الارهاب والاحتلال
المقاومة هي الخيار الوحيد لمواجهة الارهاب والاحتلال
26 أيار 2020
الشيخ قاسم: التحرير يوم من أيام الله ومنعطف تاريخي لمنطقتنا
الشيخ قاسم: التحرير يوم من أيام الله ومنعطف تاريخي لمنطقتنا
26 أيار 2020
قائد الثورة الإسلامية.. وتبقى فلسطين ‘‘البوصلة‘‘
قائد الثورة الإسلامية.. وتبقى فلسطين ‘‘البوصلة‘‘
23 أيار 2020
تحرير
تحرير 'خرمشهر' مفخرة وملحمة تاريخية
23 أيار 2020
واشنطن ... من القصف والاغتیال الی الحوار الاستراتیجي
واشنطن ... من القصف والاغتیال الی الحوار الاستراتیجي
23 أيار 2020
التطبيع جواً؛ الإمارات أول الواصلين
التطبيع جواً؛ الإمارات أول الواصلين
23 أيار 2020
الامام الخامنئي وخطاب يوم القدس العالمي
الامام الخامنئي وخطاب يوم القدس العالمي
23 أيار 2020
السيد نصرالله: فلسطين من البحر الى النهر ستعود لشعبها
السيد نصرالله: فلسطين من البحر الى النهر ستعود لشعبها
22 أيار 2020
نص نصب خطاب قائد الثورة الاسلامية في يوم القىس سنة 2020
نص نصب خطاب قائد الثورة الاسلامية في يوم القىس سنة 2020
22 أيار 2020
لماذا أصبح تحرير القدس قريبا؟
لماذا أصبح تحرير القدس قريبا؟
22 أيار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس