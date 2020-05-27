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الأربعاء 27 أيار 2020 ساعة 08:45

روحاني : البرلمانات هي رمز الديمقراطية في كافة انحاء العالم

روحاني : البرلمانات هي رمز الديمقراطية في كافة انحاء العالم

وفي كلمته اليوم الاربعاء بمراسم انطلاق اعمال مجلس الشورى الاسلامي في دورته الـ11 تابع الرئيس روحاني قائلا : فترة البرلمان 4 سنوات وهي فترة قصيرة ولكن بالتعاون مع الحكومة يمكن صنع ميراث للشعب .

ولفت الرئيس روحاني الى ان الحكومة الراهنة واجهت ظروفا شهدت فيها انفراجة في القضايا المهمة وتحقيق التقدم واضاف : تمكنا من القضاء على الكثير من المشاكل عبر توظيف الحكومة الواقع الافتراضي وتعزيزه .

واشار الى انه لدينا اليوم اكثر من 150 الف من الشركات المعرفية وتابع : في السنوات الخمس الاولى من عمل الحكومة تمكنا من تحقيق انجازات كبيرة ، حيث اننا ننتج اليوم 400 مليون طن من المحاصيل الزراعية و اكثر من 100 مليون طن من البنزين ، فيما تحتل ايران اليوم المرتبة الـ 14 في العالم على صعيد القدرات العسكرية .

والمح الى ان ايران قبل اربعة اعوام سجلت ايران اكبر نمو اقتصادي في العالم بلغ 12 بالمئة واضاف : ما حققته ايران من تقدم كان بفضل دعم قائد الثورة الاسلامية حيث اننا بدعم من قائد الثورة والشعب الايراني افشلنا محاولات الاعداء في وضع الاقتصاد الايراني على حافة الانهيار .
رقم : 864951
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