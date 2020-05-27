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الأربعاء 27 أيار 2020 ساعة 08:53

نائب عن ديالى يطالب حكومة الكاظمي دعم الاستثمار بمحافظته

نائب عن ديالى يطالب حكومة الكاظمي دعم الاستثمار بمحافظته
وحسب مصدر صحفي  قال التميمي في بيان، "الى الرؤساء الثلاث رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، اوجه لكم رسالة مفتوحة بأسمي واسم اهالي محافظتكم ديالى".

واضاف "محافظة ديالى التي اهملتها الحكومات السابقة تنتظر من سيادتكم النظر اليها بمشروع غاز المنصورية، الذي لم يحال للاستثمار ولا للتنفيذ وهذا المشروع معطل رغم انه يعتبر ثروة وطنية، وهذا المشروع من الممكن ان ينهض بمحافظة ديالى، ويحتاج الى دعم مباشر من قبلكم"، مشيرا الى ان "عموم محافظة ديالى تحتاج اليوم لدعمكم من خلال صندوق إعمار المناطق المحررة ومبالغ السنوات السبع التى حرمت منها المحافظة بسبب تنظيم القاعدة والتي لم تستلم من الحكومة المركزية حصتها وبعدها فترة تنظيم داعش المجرم الذي انتهك حرمة المحافظة".

وتابع "اليوم ديالى لا شوارع ولا خدمات ولا صرح تتباهى به ولا مشاريع صناعية او استثمارية وهي محافظة تمثل عراقا مصغرا من حيث جمعها قوميات وديانات وعشائر عريقة تربط الشمال بالجنوب وتوصف بالشريان الابهر في العراق وللاسف اليوم تهرم وتهمل من الحكومة الاتحادية".

واكد ان "فلاحي ديالى مستهدفون اليوم بسبب دخول المستورد لكل المحاصيل الزراعية وعدم دعم المنتوج المحلي، ونازحوها الذي غادروها جراء الارهاب ينتظرون في المخيمات، قرارا حازما منكم لاعادتهم ورسم صورة الاستقرار، ودعم الفئات المجتمعية في تطوير المحافظة ورفد العراق بطاقة اقتصادية وفكرية متجددة".
رقم : 864954
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