إصابة جنود أميركان بهجوم في سوريا

وأفادت مصادر محلية لمراسل سانا بأن رتل آليات مشتركا للاحتلال الأمريكي ومجموعات من “قسد” المدعومة أمريكياً تعرض لهجوم نفذه مجهولون الثلاثاء بسلاحي الرشاشات وقذائف “آر بي جي” عند مفرق قرية رويشد على الحدود الإدارية الفاصلة بين محافظتي الحسكة ودير الزور ما أدى إلى إصابة 3 من جنود الاحتلال الأمريكي و5 من مجموعات “قسد”.



وأشارت المصادر إلى أنه تم نقل المصابين الثمانية إلى مقر القاعدة الأمريكية غير الشرعية في مدينة الشدادي جنوب الحسكة.



وقتل ضابط من قوات الاحتلال الأمريكي واثنان من مجموعات “قسد” المدعومة من الاحتلال الأمريكي في السابع والعشرين من الشهر الماضي بكمين نفذه مجهولون لدورية من جنود الاحتلال ومجموعات “قسد” عند قرية الوسيعة التابعة لناحية الصور بريف دير الزور.



وكانت قوات الاحتلال الأمريكي أدخلت اليوم رتل آليات محملا بمعدات ومواد لوجستية لدعم قواعدها اللاشرعية بريف اليعربية السوري شمال شرق الحسكة مواصلة انتهاكها القوانين والمبادئ الدولية.



وأشارت مصادر أهلية لسانا أن رتلا يضم شاحنة دخلت من الأراضي العراقية إلى الأراضي السورية عبر معبر الوليد غير الشرعي تحمل حاويات ومدرعات إضافة لثلاثة أبراج خاصة بالاتصالات.



وفِي السياق ذاته أشارت مصادر أهلية في قرية السويدية شمال شرق المحافظة إلى دخول 6 مدرعات تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي من قرية المحمودية في العراق الواقعة جنوب معبر الوليد غير الشرعي واتجهت الى حقول كرتشوك النفطية السورية المحتلة من قوات الاحتلال الأمريكي.