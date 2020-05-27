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الأربعاء 27 أيار 2020 ساعة 08:56

وزير الداخلية: الانتخابات البرلمانية الاخيرة لم تشهد اي خرق

وزير الداخلية: الانتخابات البرلمانية الاخيرة لم تشهد اي خرق
وفي معرض تقديمه تقريرا عن سير العملية الانتخابية الاخيرة في ايران قال رحماني فضلي في كلمة له اليوم الاربعاء بمراسم افتتاح البرلماني الايراني الجديد في دورته الـ 11 ، في الانتخابات الحادية عشرة قمنا باعتماد عملية الاقتراع الالكتروني ، وقبل الانتخابات البرلمانية الحادية عشرة تم تشكيل اللجان واجراء الدورات التدريبية قبل 10 اشهر من اجرائها ما سهل اجراء الانتخابات البرلمانية الحادية عشرة دون ادنى عوائق او اشكاليات أمنية .

ولفت الى ان الانتخابات البرلمانية الحادية عشرة لم تشهد اية عمليات خرق وتابع : في الانتخابات البرلمانية الحادية عشرة تم استخدام 58 الف جهاز الكتروني لتجنب حصول اي تزوير .

واشار الى انه شهدنا نسبة اقتراع اعلى في صناديق الخارج خلال هذه الدورة الانتخابية وقال : 24 مليون ناخب شاركوا في عمليات الاقتراع لانتخابات الدورة البرلمانية الحادية عشرة ، ونأمل من النواب الجدد ابداء تعاون جيد مع الوزارات المختلفة والاجهزة التنفيذية .
رقم : 864956
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