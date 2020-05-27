صحة كردستان العراق تقرر حجر قرية هوستان في أربيل

وذكرت الوزارة في بيان، أنه تقرر حجر قرية هوستان التابعة لناحية ميرگه سور في محافظة أربيل، بسبب زيارة أحد المصابين بفيروس كورونا إليها.



يشار إلى أن محافظة أربيل في كردستان العراق سجلت أمس الثلاثاء 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا.