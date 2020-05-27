البنتاغون: يمكننا إجراء تجربة نووية في غضون بضعة أشهر

ونقلت صحيفة Defense News، عن المسؤول الأمريكي، قوله إن هذه التجربة "يمكن أن تتم بسرعة نسبية"، وإن تنفيذها "يصبح ممكنا خلال أشهر، إذا أوعز رئيس البلاد بذلك".



وكانت صحيفة "واشنطن بوست" أفادت في 22 مايو، بأن الولايات المتحدة تناقش إمكانية إجراء أول تجربة نووية منذ عام 1992.



ووفقا لها، أثيرت هذه القضية في 15 مايو في اجتماع للمسؤولين الأمريكيين من الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بقضايا الأمن القومي.



ولم يتم التوصل إلى اتفاق لإجراء الاختبار في ذلك الوقت. وقال أحد المسؤولين للصحيفة، إن المناقشات لا تزال مستمرة.