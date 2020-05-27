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الأربعاء 27 أيار 2020 ساعة 10:24

تأجيل أعمال قمة شنغهاي إلى الخريف المقبل بسبب كورونا

تأجيل أعمال قمة شنغهاي إلى الخريف المقبل بسبب كورونا
وقال مصدر  اليوم الأربعاء، : "قرر الرئيس تأجيل القمة إلى موعد لاحق، على الأرجح أقرب إلى الخريف".

وتابع المصدر: "الوضع يتحسن في الصين بشكل أو بآخر، ولكن في بلدان أخرى يستمر المرض في الانتشار. لذلك من المناسب في هذه المرحلة الامتناع عن عقد الحدث".

أجبر وباء فيروس "كورونا" المستجد العديد من الدول، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

يذكر أن منظمة شنغهاي للتعاون، هي منظمة دولية تم تأسيسها في عام 2001 من قبل زعماء كل من الصين وروسيا وكازاخستان وطاجيكستان قيرغيزيا وأوزبكستان.

وفي الوقت الحاضر تتمتع أفغانستان وبيلاروسيا وإيران ومنغوليا، بصفة "مراقب"، بينما تتمتع أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وتركيا وسري-لانكا، بصفة "شريك".
رقم : 864997
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