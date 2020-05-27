وهاب: الاقليم بخير تركوا وزارة الصحة تشتغل

“التهويل الإعلامي بانتشار الوباء في مزبود وإقليم الخروب فيه مبالغة كبيرة ونتائج الفحوصات الجديدة سلبية والإصابات المحدودة تم حصرها.



لذا المطلوب المساعدة وليس التهويل، مزبود بخير والإقليم بخير، وعطونا سكوتكم شوي وتركوا وزارة الصحة تشتغل”.