صحيفة عبرية: دول عربية موافقة على الضم

كتبت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم الاربعاء ان "مسؤولين من الأردن ومصر والسعودية وبعض دول الخليج الفارسي، أشاروا إلى أن أنهم سوف يؤيدون الإجراءات الإسرائيلية في الأول من تموز المقبل".