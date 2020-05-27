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الأربعاء 27 أيار 2020 ساعة 11:24

الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية
وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد الرحيم وليد صباح (28 عاما)، والشاب كرم رائد محمد عمار (20 عاما) بعد أن دهمت منزليهما في بلدة قفين شمال طولكرم، فيما اعتقلت الطالب في الثانوية العامة محمود نبيل حسن عدوان (18 عاما) من منزله في بلدة فرعون جنوب المحافظة.

واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، ثلاثة شبان خلال اقتحامها لمناطق متفرقة من محافظة رام الله بينهم جريح حسبما افاد المركز الفلسطيني للإعلام.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة نعلين غرب رام الله واعتقلت الشاب الجريح محمود بدر الخواجا، عقب مداهمة منزل أسرته وجرى نقله إلى المنطقة الشرقية من البلدة ومنها إلى جهة مجهولة.

وأصيب الخواجا بالرصاص الحي قبل نحو شهرين، بعد أن أطلق الاحتلال النار عليه وعلى ابن عمه الشهيد سفيان الخواجا على مدخل البلدة، ولا تزال قوات الاحتلال تحتجز جثمان الشهيد سفيان.

وفي ذات السياق، اختطفت قوة خاصة "إسرائيلية" فجر اليوم الشاب نور الدين البرغوثي من منزله بقرية بيت ريما شمال غرب رام الله، بعد أن اقتحمت القرية بمركبة مدنية واقتادته إلى المنطقة الغربية سيرا على الأقدام.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود عماد أبو سليم خلال اقتحام منزل أسرته ببلدة أبو شخيدم شمال رام الله.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفل حارس قضاء سلفيت وأطلقت قنابل الغاز وسط البلدة.

واعتقلت قوات مساء أمس الأسير المحرر مصعب محمد سميح قطيش (25 عامًا) من بلدة عتيل شمال طولكرم على حاجز مفاجئ أقامته على مدخل مدينة قلقيلية.

كما اعتقلت الشاب فهد بلال يحيى (20 عاماً) من طولكرم، على حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس.

وتواصل قوات الاحتلال اعتداءاتها واعتقالاتها اليومية بحق المواطنين الفلسطينيين بمناطق مختلفة في الضفة الغربية والقدس المحتلة بدواع أمنية واهية.
رقم : 865018
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