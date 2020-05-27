ارتفاع وفيات كورونا في سلطنة عمان إلى 38 حالة

مسقط (اسلام تايمز) - أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأربعاء، وفاة مقيم (67 عاماً) إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الوفيات بالسلطنة إلى 38 حالة.