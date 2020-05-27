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الأربعاء 27 أيار 2020 ساعة 11:26
ارتفاع وفيات كورونا في سلطنة عمان إلى 38 حالة
وأمس الثلاثاء، سجّلت سلطنة عُمان 348 إصابة جديدة؛ 171 لعُمانيين، و177 حالة لغير عُمانيين، ليصبح إجمالي الإصابات 8118 حالة.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
865020
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