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الأربعاء 27 أيار 2020 ساعة 11:29

ارتفاع درجات حرارة سوريا بنحو 3 إلى 5 درجات عن معدلاتها

ارتفاع درجات حرارة سوريا بنحو 3 إلى 5 درجات عن معدلاتها
وأفاد مصدر ان مديرية الأرصاد الجوية توقعت في نشرتها الصباحية أن يكون الجو اليوم صحواً وسديمياً حاراً نسبياً بشكل عام مع احتمال حدوث هطولات مطرية فوق البادية.

وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة وتتحول إلى جنوبية غربية خلال ساعات المساء على المنطقة الجنوبية لتصبح هبات نشطة تبلغ سرعتها نحو 45 كيلو متراً في الساعة ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة يوم الغد لتصبح أدنى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع فرصة لهطل زخات خفيفة من المطر فوق منطقة الجزيرة نهاراً وعلى المناطق الساحلية ليلاً ويكون الجو سديمياً فوق المناطق الشرقية والبادية.
رقم : 865021
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