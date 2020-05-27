غدا .. انتخاب رئيس مجلس الشورى الاسلامي

وسيعقد اجتماع نواب المجلس غدا الخميس لانتخاب رئيس وهيئة الرئاسة عند الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (الثالثة والنصف فجرا بتوقيت غرينتش).



وقال رئيس مجلس الشورى الاسلامي الموقت حجة الاسلام رضا تقوي وهو الاكبر سنا بين النواب، بان جدول اعمال اجتماع الغد يتضمن انتخاب الهيئة الرئاسية للمجلس.



وقد أقيمت صباح اليوم الاربعاء مراسم خاصة بمناسبة بدء الجلسة الافتتاحية للدورة الحادية عشرة لمجلس الشورى الاسلامي في ايران.



وحضر المراسم رؤساء سابقون لمجلس الشورى الاسلامي وهم علي لاريجاني وعلي اكبر ناطق نوري وغلام علي حداد عادل ورئيس الجمهورية حسن روحاني ورئيس السلطة القضائية حجة الاسلام ابراهيم رئيسي ورئيس الاركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري والعديد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وعدد من الوزراء ومساعدي رئيس الجمهورية.



وكانت انتخابات الدورة الحادية عشرة لمجلس الشورى الاسلامي قد جرت يوم الجمعة 21 شباط /فبرير الماضي حيث تم انتخاب 290 نائبا.



وتتولى الرئاسة الموقتة للمجلس هيئة رئاسة مؤلفة من اثنين من الاكبر سنا بصفة رئيس ونائب الرئيس واثنين من الاصغر سنا بصفة سكرتير، لحين انتخاب هيئة الرئاسة الدائمة خلال الاجتماع القادم.



وبناء عليه سيتولى حجة الاسلام رضا تقوي (74 عاما) الرئاسة الموقتة فيما يتولى مصطفى ميرسليم (73 عاما) منصب نائب الرئيس، وروح‌الله نجابت (31 عاما) منصب السكرتير الاول ومحسن فتحي (33 عاما) منصب السكرتير الثاني لهيئة الرئاسة.



ووجّه قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي رسالة الى مجلس الشورى الاسلامي الجديد في دورته الحادية عشرة التي بدات صباح اليوم الاربعاء، ضمّنها بعض التوجيهات والتوصيات للنواب لاداء مهمتهم على افضل وجه ممكن.



كما التقى رئيس الجمهورية حسن روحاني كلمة اكد فيها ان مجلس الشورى الإسلامي في ايران هو رمز للديمقراطية الإسلامية وسيادة الشعب الدينية.