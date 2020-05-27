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الأربعاء 27 أيار 2020 ساعة 11:58

طهران تدين عنف الشرطة الأميركية ضد السود

طهران تدين عنف الشرطة الأميركية ضد السود
وفي اشارة الى ما يتعرض له السود من ظلم في الولايات المتحدة، نشرت وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية ، تغريدة على صفحتها في موقع تويتر، قالت فيه: بعد ست سنوات من مناشدات إريك غارنر الذي كان يقول "لا أستطيع التنفس" ، هذه المرة توفي جورج فلويد ، رجل أسود آخر ، بعد اعتقال وحشي وغير إنساني، يبدو أن عنف الشرطة الأميركية ضد السود لا يعرف حدودا ، وكما هو الحال دائما ، فإن رد الولايات المتحدة على المطالبة بالعدالة هو استخدام المزيد من العنف والقوة".

وكانت وزارة الخارجية الايرانية قد اعتبرت في تغريدة سابقة يوم 13 مايو/ايار، إن الولايات المتحدة صارت تعاني من وضع كارثي بسبب تفشي العنصرية والفوارق الطبقية في عهد ترامب.

وقالت: بداية من القتل المروع لأحمد آربري على يد العنصريين والقتل الخاطئ لبرونا تيلور في هجوم للشرطة، ومن ثم تصاعد وفيات الأميركيين السود بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، كل هذا يدل على أن الولايات المتحدة تعاني من وضع كارثي في عهد ترامب بسبب تفشي العنصرية والفوارق الطبقية في المجتمع.
طهران تدين عنف الشرطة الأميركية ضد السود 
رقم : 865030
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