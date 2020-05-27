إصابتان بفيروس كورونا في بيت أولا بالخليل

وأفادت الوزيرة في تصريح صحفي، أن الإصابتين لطفلين (عام ونصف، و13 عاما).

وكانت وزارة الصحة بغزة أعلنت خلال الـ24 ساعة الماضية عن إصابة 6 مواطنين بفيروس كورونا، ليرتفع بهذه الإصابات عدد المصابين بكورونا في فلسطين إلى 613.