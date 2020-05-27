موسوي: البرلمان المقتدر سند للدبلوماسية

وورد على حساب عباس موسوي الشخصي في موقع تويتر اليوم الاربعاء، في الاشارة الى بدء أعمال البرلمان الجديد في دورته الحادية عشرة: إن المجلس الحكيم والمقتدر داعم للدبلوماسية وشعورنا بالامل نابع من الاواصر المتينة مع مؤسسة السيادة الشعبية هذه التي تتربع على راس الامور.



واضاف: إن وزارة الخارجية ترحب في يوم بدء أعمال المجلس بدورته الحادية عشرة بالدبلوماسية البرلمانية وتعتبر تأسيس "التكتل الدبلوماسي" بمثابة فصل جديد للتعاطي المخلص والمسؤول خلال الدورة الجديدة.



ويشار الى ان مجلس الشورى الاسلامي في دورته الحادية عشرة بدأ أعماله صباح اليوم الاربعاء بمشاركة رؤساء السلطات وحشد كبير من المسؤولين والقادة العسكريين في المبنى الرئيسي بساحة بهارستان وسط العاصمة طهران.