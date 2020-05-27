هزة ارضية قوية نسبيا تضرب شرق العاصمة الايرانية طهران

وتابع الرئيس اللبناني التدابير التي اتخذتها وزارة الصحة والاجهزة المعنية للاهتمام بالمصابين وتأمين رعايتهم صحيا واجتماعيا. كذلك تابع الرئيس عون مسار الاجراءات المتخذة في اطار حالة التعبئة العامة في البلاد ومدى تقيد المواطنين بمفاعيلها.



وكان عون التقى النائب ​سيزار ابي خليل​ وعرض معه الاوضاع العامة في البلاد وحاجات قرى وبلدات قضاء عاليه والمشاريع الانمائية فيها، فضلا عن وضع الكهرباء.



كما التقى عون النائب ماريو عون واجرى معه جولة افق تناولت التطورات السياسية الراهنة، اضافة الى حاجات منطقة الشوف الانمائية بصورة عامة، ومنطقة الدامور وضواحيها بصورة خاصة. واكد النائب عون ان رئيس الجمهورية يولي الشّق الانمائي لمنطقة الجبل اهتماما لا سيما المشاريع الحيوية التي تؤمن الانماء اللازم.



والتقى عون النائب سيمون ابي رميا وعرض معه حاجات منطقة جبيل ساحلاً ووسطاً وجبلاً وعدداً من المسائل المطروحة على الساحة الجبيلية إضافة الى مواضيع عامة.