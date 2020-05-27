استشهاد مقاتل وإصابة آخر بتعرض إرهابي جنوبي بغداد

وذكر بيان لخلية الأمن أن "مجموعة إرهابية داعشية أطلقت النار على نقطة حراسة تابعة إلى الفرقة السابعة عشرة ما أدى إلى استشهاد مقاتل وإصابة آخر في قرية حبش ضمن منطقة صدر اليوسفية جنوبي بغداد".