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الأربعاء 27 أيار 2020 ساعة 14:35

حماس: منع أسر المعتقلين في السجون السعودية من زيارة ذويهم

حماس: منع أسر المعتقلين في السجون السعودية من زيارة ذويهم
كلام نزال جاء في تغريدة له عبر شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء.

وأوضح نزال أنه تم السماح لكل معتقل، بالاتصال بأسرته لمدة خمس دقائق فقط، كما سُمح لنجل الدكتور محمد الخضري، بالإقامة في زنزانة والده المريض "لمساعدته وتلبية حاجاته، لعدم قدرة والده على التحرّك"، داعياً الله أن يتقبّل طاعاتهم، واصفاً إياهم بالأبطال.

يُذكر أن السلطات السعودية اعتقلت في نيسان/أبريل 2019 عشرات الفلسطينيين دون أن توجّه إليهم بداية أية تهمة، من بينهم ممثل (حماس) في السعودية الدكتور محمد الخضري ونجله الدكتور هاني. إلاّ أنها عادت ووجهت إليهم، في شهر آذار مارس/2020، تهمة دعم "كيان إرهابي"، في إشارة إلى المقاومة الفلسطينية.
 
رقم : 865062
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