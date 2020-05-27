أبواب المسجد الأقصى ستفتح الأحد المقبل

القدس المحتلة (اسلام تايمز) - أعلنت دائرة الأوقاف الاسلامية في مدينة القدس المحتلة، فتح أبواب المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين اعتبارا من الأحد المقبل، مع مراعاة شروط السلامة الصحية في ظل أزمة "كورونا".