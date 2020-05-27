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الأربعاء 27 أيار 2020 ساعة 14:41
أبواب المسجد الأقصى ستفتح الأحد المقبل
وأكدت دائرة الأوقاف أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لعودة الوضع الطبيعي للمسجد بشكل تدريجي، حيث بدأت منذ ساعات الصباح بتنظيف وتعقيم ساحات ومساطب وأروقة المسجد، تمهيدا لفتحه.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
865063
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