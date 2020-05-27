هل يتسبب العدوان السعودي الإماراتي بكارثة بيئية في البحر الأحمر؟

وكان رئيس الوفد الوطني المفاوض في اليمن "محمد عبدالسلام"، قد حمّل قوى العدوان السعودي الأمريكي، كافة التداعيات لأي تسرب من ناقلة صافر النفطية.



و كتب عبدالسلام في تغريدة لهُ عبر تويتر: "منذ وقت مبكر ونحن ندعو لصيانة ناقلة صافر إلا أن قوى العدوان المدعومة أمريكيا تعمدت بحصارها الظالم وضعَ العراقيل ومنع إجراء أي صيانة"، مضيفًا أن "قوى العدوان من تتحمل التداعيات كافة لأي تسرب".



وأظهرت صور مسربة تداولها ناشطون يمنيون، الوضع الكارثي داخل خزان النفط العائم " صافر " الذي يحوي نحو مليون و278 ألف برميل نفط خام، وحجم تآكل الخزان نتيجة عدم صيانته منذ خمس سنوات، وسط مخاوف عالمية واسعة من تسرب او انفجار وشيك ينذر بكارثة بيئية في البحر الأحمر ، يمكن أن تعد الأكبر في العالم.



وفي سياق متصل جددت حكومة الرئيس اليمني الهارب "عبد ربه منصور هادي"، تحذيرها من وقوع أكبر كارثة بيئية، في حال حدوث تسرب من أو انفجار ناقلة النفط "صافر" .



وحذر أيضا وزير الإعلام اليمني في حكومة ‘‘ عبد ربه منصور هادي‘‘ معمر الإرياني من مخاطر أكبر كارثة بيئية في تاريخ العالم جراء تسرب او انفجار ناقلة النفط "صافر"، مؤكدا بأن تسرب 138مليون لتر من النفط في البحر الاحمر سيؤدي إلى إغلاق ميناء الحديدة لعدة أشهر ونقص الوقود والاحتياجات الضرورية وارتفاع أسعار الوقود اكثر من 800% وتضاعف أسعار السلع والمواد الغذائية، كما ستكلف مخزونات الثروة السمكية أكثر من عشرة مليارات دولار خلال السنوات العشرين القادمة، مضيفا بأنه في "حال نشوب حريق في ناقلة النفط "صافر" جراء التسرب أو الانفجار، فإن 3 ملايين شخص في الحديدة سيتأثرون بالغازات السامة، وسيحتاج 500 ألف شخص اعتادوا على العمل في مهنة الصيد وعائلاتهم والذي يقدر تعدادهم بـ 1.7 مليون شخص إلى المساعدات الغذائية، وقد يستغرق مخزون الأسماك 25 عاما للتعافي".



ومن جهته أكد رئيس الوفد الوطني المفاوض في اليمن "محمد عبدالسلام"، أن واشنطن تلحقها المسؤولية كذلك لتوفيرها الغطاء السياسي والدعم العسكري لاستمرار العدوان والحصار.



الى ذلك، كان وزير النفط في حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء، أحمد عبد الله دارس، قد دعا الأمم المتحدة للضغط على تحالف العدوان السعودي، للسماح بإفراغ ناقلة متهالكة تُتخذ كخزان للخام قبالة سواحل الحديدة.



كما حذر دارس من أن "الخزان العائم (صافر) الذي يحمل أكثر من مليون برميل نفط خام أصبح يشكل قنبلة موقوتة تهدد البيئة البحرية، كونه أصبح متهالكاً"​​​.



وكان قد أعلن دارس أن "التحالف ما يزال يمنع تفريغ الكمية أو إجراء صيانة للخزان رغم محاولات وزارة النفط إجراء الصيانة، ويرفض دخول الفريق الفني الموكل إليه أعمال الصيانة بنظر الأمم المتحدة"، محملا الأمم المتحدة والتحالف، "المسؤولية الكاملة عن كارثة بيئية في البحر الأحمر تصل إلى قناة السويس، وإتلاف الحياة البحرية، جراء حدوث أي تسرب نفطي".



