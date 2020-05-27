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الأربعاء 27 أيار 2020 ساعة 15:26

حركة الشعب اللبنانية تؤكد وقوفها مع سوريا وتدين السياسة الاميركية

حركة الشعب اللبنانية تؤكد وقوفها مع سوريا وتدين السياسة الاميركية
واضاف البيان: "يعرف الجميع أن الحرب الكونية التي تشن على سوريا منذ العام 2011، كانت بقرار أميركي وبإدارة أميركية. لقد تمكنت سوريا، بوعي شعبها ووطنيته، وبتضحيات جيشها، وشجاعة قيادتها، وكذلك بمؤازرة دول صديقة وقوى المقاومة، من الانتصار في هذه الحرب، ومنعت أعداء أمتنا وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأميركية من تحقيق أهدافهم. فقد أمعنت اميركا في محاصرة سوريا والعمل على تجويع شعبها ومعاقبته وكسر إرادته. وفي هذا السياق يأتي تطبيق ما يسمى "قانون قيصر".

وتابع: "تحاول الولايات المتحدة استخدام لبنان كاحدى حلقات التآمر وفرض الحصار على سوريا. ومن المعروف أن الضغوط التي تمارسها على لبنان، مباشرة أو عبر صندوق النقد الدولي، هدفها إحكام الحصار وتشديد العقوبات على الشعب السوري".

واشارت الحركة الى ان" رفع شعار "مكافحة التهريب" بحجة تنفيذ إصلاحات وتلبية مطالب صندوق النقد الدولي. نحن مع مكافحة التهريب، ولكن هذا الأمر يتم عن طريق الحوار والتنسيق بين الدولتين اللبنانية والسورية وليس عن طريق القطيعة".

وختم البيان "إن الإملاءات التي تسعى الولايات المتحدة الأميركية إلى فرضها على لبنان بتحميله قسطا من عبء تنفيذ "قانون قيصر" المشؤوم لا تستهدف إيذاء الشعب السوري فقط ولكنها تدفع باتجاه المزيد من الانهيار المالي والاقتصادي في لبنان وزعزعة الاستقرار الهش، والدفع باتجاه فتنة دموية".
رقم : 865068
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