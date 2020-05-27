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الأربعاء 27 أيار 2020 ساعة 16:11

إيران تدعو لرفع الحظر الأحادي الجانب على الشعب السوري

إيران تدعو لرفع الحظر الأحادي الجانب على الشعب السوري
وبحث علي اصغر خاجي خلال اتصال هاتفي مع الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة غير بيترسون اليوم الاربعاء آخر التطورات في المجال السياسي والميداني والقضايا الإنسانية ومشاكل الشعب السوري وعقد الجولة التالية من اجتماع اللجنة الدستورية.

وشدد الجانبان في هذه المحادثة على ضرورة تقديم المساعدة الإنسانية للشعب السوري ، وخاصة في ظل تفشي فيروس كورونا ، والمساعدة في اعادة المشردين واللاجئين وكذلك مواصلة العملية السياسية من أجل تسوية سلمية للقضية السورية.

وطالب مساعد وزيرة الخارجية في المكالمة الهاتفية برفع الحظر الأحادي واللاإنساني المفروض على الشعب السوري ، مشيراً إلى عدم شرعية الحظر وطابعه غير الإنساني.

وشدد خاجي على ضرورة عودة الاستقرار والأمن في سوريا ومحاربة الإرهاب.
رقم : 865075
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