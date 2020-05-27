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الأربعاء 27 أيار 2020 ساعة 20:36

إزاحة الستار عن روبوت ايراني لتقديم الخدمات الطبية

إزاحة الستار عن روبوت ايراني لتقديم الخدمات الطبية
وأطلقت تسمية "كيوان لايف بات" على الروبوت الجديد الذي تم تصنيعه محليا في فترة لم تتجاوز 50 يوما ويتسم بمواصفات جيدة لاسيما في مرحلة تفشي فيروس كورونا حيث يمتلك القدرة على الانتقال السريع والتقليل من الاتصال بين المعالج والمصاب.

وبات الروبوت الجديد عضوا ناشطا في الطاقم العلاجي بمستشفى الشهيد هاشمي نجاد في طهران وبدأ نشاطاته بالتزامن مع قطر ورويسا.

وقال أمين لجنة ترويج ثقافة الاقتصاد المعرفي التابعة للقسم العلمي الرئاسي برويز كرمي، خلال مراسم ازاحة الستار عن الروبوت، إن الشركات المعرفية الايرانية بدأت نشاطات جديدة في مجال تقديم الدعم للكوادر الطبية والعلاجية والدخول في حيز تقنية الذكاء الصناعي في قطاع المستشفيات حيث تم تشغيل هذا الروبوت في مستشفى الشهيد هاشمي نجاد اضافة الى مدن روسية وقطرية.
رقم : 865101
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