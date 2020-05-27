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الأربعاء 27 أيار 2020 ساعة 20:39

'النصرة' تقصف بلدة معرة موخص في ريف إدلب

وفي موجز صحفي، أكد رئيس المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية ومقره قاعدة حميميم الجوية بريف اللاذقية، عدم رصد أي عملية قصف من قبل “تشكيلات مسلحة غير شرعية موالية لتركيا”، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف أن المركز رصد عملية قصف واحدة استهدفت بلدة معرة موخص من مواقع تابعة لتنظيم “جبهة النصرة” في ريف إدلب.

وأضاف أن وحدات الشرطة العسكرية الروسية سيرت دوريات في عدد من المسارات بمحافظتي حلب والحسكة، إلى جانب قيام الطيران الحربي الروسي بدورية جوية في المنطقة.

وأشار إلى استمرار قناة الاتصال الخاصة التي تم إطلاقها لضمان التواصل العملياتي الدائم بين مركز المصالحة الروسي، والعسكريين الأتراك في شمالي سوريا.

يذكر أن الجماعات الإرهابية المسلحة في ريف إدلب تستهدف بشكل دائم مواقع ونقاط الجيش العربي السوري في ريفي إدلب واللاذقية .
رقم : 865103
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