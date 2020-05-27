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الأربعاء 27 أيار 2020 ساعة 20:52

إيطاليا... 117 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و584 إصابة

إيطاليا... 117 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و584 إصابة
وأضافت أن العدد اليومي للإصابات الجديدة زاد بـ584 من 397 يوم الثلاثاء.
وقالت الوكالة إن العدد الإجمالي للضحايا منذ ظهور المرض في 21 فبراير بلغ الآن 33072، وهو ثالث أعلى عدد في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

ويبلغ عدد الإصابات المؤكدة في إيطاليا 231139، في سادس أعلى حصيلة عالمية بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا وإسبانيا وبريطانيا.
وانخفض عدد حاملي الفيروس إلى 50966 من 52942 في اليوم السابق.

وسجل 505 أشخاص في العناية المركزة اليوم، نزولا من 521 يوم الثلاثاء، في انخفاض مستدام.

وقالت الوكالة إنه تم اختبار 2.291 مليون شخص مقابل 2.253 مليون حتى يوم الثلاثاء من بين حوالي 60 مليون نسمة إجمالي السكان.
رقم : 865105
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