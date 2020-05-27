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الأربعاء 27 أيار 2020 ساعة 21:11

قوات حفتر تستعرض حطام طائرة تركية استعملت ضدها جنوب طرابلس

قوات حفتر تستعرض حطام طائرة تركية استعملت ضدها جنوب طرابلس
واستعرض اللواء في "الجيش الليبي"، فوزي المنصوري، آمر محور عين زارة، في مقطع فيديو، أجزاء من حطام الطائرة المسيرة، مشيرا إلى أنها أسقطت أثناء محاولتها الهجوم على قواته جنوب طرابلس.

وتقول وسائل إعلام تركية إن طائرة "ألباغو" التركية المسيرة، تعرف باسم "الكاميكاز"، وقد دخلت الخدمة في الجيش التركي عام 2018.

وأفيد في هذا السياق بأن شركة هندسة تكنولوجيا المعدات الدفاعية المساهمة التركية، قامت بتصنيع عدة أنواع من طائرات انتحارية من دون طيار معروفة باسم الكاميكاز، نسبة إلى الطيارين اليابانيين الانتحاريين في الحرب العالمية الثانية.

وتتميز مسيرة "ألباغو" بصغر حجمها وخفة وزنها، إذ يمكن لجندي واحد نقلها من مكان إلى آخر، ويتم إطلاقها بعد تثبيتها على الأرض، واستخدامها في مهاجمة الأهداف الثابتة والمتحركة في الليل والنهار.

ويصل أقصى مدى لهذه الطائرة التركية الانتحارية 5 كيلو مترات، ويمكن تجهيزها للإطلاق في وقت قصير لا يتعدى 45 ثانية، وهي تحلق على ارتفاع 400 متر، وتصل سرعتها إلى 80 كيلومتر في الساعة.
رقم : 865113
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