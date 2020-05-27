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الأربعاء 27 أيار 2020 ساعة 21:20

عودة حرية التنقل داخل سويسرا ومنطقة شنغن اعتبارا من 6 يوليو

عودة حرية التنقل داخل سويسرا ومنطقة شنغن اعتبارا من 6 يوليو
وقالت الحكومة السويسرية، إنها أكدت خططا مع ألمانيا وفرنسا والنمسا لرفع جميع قيود السفر بين الدول الأربع بحلول 15 يونيو في ضوء التطورات الإيجابية في ما يتعلق بانتشار مرض "كوفيد-19" الناتج عن الإصابة بالفيروس.

وتم إبلاغ إيطاليا التي تضررت بشدة من الجائحة بأن إنهاء القيود على الحدود بدءا من الثالث من يونيو، وهو قرار أعلنته إيطاليا، "سابق لأوانه".

وأشارت الحكومة السويسرية إلى أنها ستنسق الخطوات التالية مع إيطاليا وبقية الدول المجاورة في الأسابيع المقبلة.

وأوضحت سويسرا أنها ستسمح بإقامة المناسبات العامة والخاصة التي تضم أعدادا تصل إلى 300 شخص والتجمعات العفوية لما لا يزيد على 30 شخصا اعتبارا من السادس من يونيو.

وتراجع عدد الإصابات اليومية الجديدة بمرض كوفيد-19 في سويسرا إلى 15 يوم الأربعاء، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 30776، بينما بلغت الوفيات 1649 حالة.
رقم : 865118
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