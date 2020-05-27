العثور على أسلحة تركية من مخلفات الإرهابيين في ريف إدلب

وذكر مصدر ميداني في ريف إدلب الجنوبي اليوم أنه خلال متابعة عمليات تمشيط المناطق المحررة للكشف عن أوكار الإرهابيين ورفع الأسلحة والمفخخات والألغام التي تركوها خلفهم عثرت وحدة من الجيش على كمية من الأسلحة والذخائر بعضها من منشأ تركي تشمل صواريخ وقذائف دبابات وعربات (بي ام بي) بأعيرة وأصناف متنوعه وصواريخ غراد وقذائف (ار بي جي) وهاون وقنابل يدوية متنوعة وبقايا طائرة مسيرة تركية الصنع.



وأضاف المصدر إن وحدات الجيش تتابع عمليات التمشيط والبحث عن مخلفات التنظيمات الإرهابية في المناطق المحررة بريف إدلب تمهيداً لتأمين عودة آمنة للأهالي إلى مناطقهم وقراهم.



ووثقت مصادر بعد تحرير عدد من قرى وبلدات ومدن ريف إدلب الجنوبي كيف حولت التنظيمات الارهابية مواقع أثرية إلى مغاور وكهوف ومقار ومعسكرات تدريب لإعداد ارهابييها ورصدت كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بعضها تركي وغربي المنشأ كانت بحوزة الإرهابيين وضمن مقارهم وأوكارهم إضافة إلى شبكات كبيرة من الخنادق والأنفاق وجميعها عثرت عليها وحدات من الجيش خلال تمشيطها المناطق التي حررتها من الإرهاب.