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الخميس 28 أيار 2020 ساعة 08:53

الكويت: تجاوزنا المرحلة الأكثر خطورة من فيروس كورونا

الكويت: تجاوزنا المرحلة الأكثر خطورة من فيروس كورونا
جاء ذلك عقب انتهاء اجتماع نيابي حكومي، يوم أمس الأربعاء، بحضور صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، و6 وزراء في مجلس الأمة؛ لعرض خطة الحكومة واستعداداتها لمرحلة ما بعد حظر التجول الشامل والاستماع إلى وجهات نظر النواب.

وقال الغانم: إن "الاجتماع النيابي الحكومي لعرض خطة الحكومة بشأن عودة الحياة في البلاد إلى طبيعتها بشكل تدريجي جاء تطبيقاً لما تضمنته المادة (50) من الدستور بفصل السلطات مع تعاونها".

وأوضح الغانم أن رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمسؤولين بالجهات الحكومية قدموا عرضاً للملامح الأساسية والتوجهات العامة للحكومة خلال المرحلة المقبلة، على أن تبحث التفاصيل في اجتماع مجلس الوزراء المزمع عقده، غداً الخميس.

وأشار إلى شرح الحكومة المتعلق بتقييم وتقدير مؤشرات الخطر وانقسامها إلى خمس مراحل؛ الخامسة هي الأكثر خطورة والأولى هي الأقل خطورة.

وأوضح أن مجلس الوزراء سيدرس في اجتماعه غداً التقارير المرفوعة من السلطات الصحية في البلاد لتقييم الوضع الحالي وتحديد مرحلة الخطورة الحالية، وبناء عليها تتخذ القرارات.

يشار إلى أن وزير الداخلية الكويتي، أنس الصالح، أكد خلال مؤتمر صحفي له، الاثنين (25 مايو)، أن بلاده لا تعتزم تمديد حظر التجول الشامل، واستبداله بحظر تجول جزئي يُخفَّف تدريجياً حتى عودة الحياة لطبيعتها.
رقم : 865179
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