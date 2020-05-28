“قسد” تشن حملة اعتقالات في “منبج” شرق حلب

ونشرت مصادر المعارضة السورية عن قيام “قوات سوريا الديمقراطية” بشن حملة دهم واعتقال طالت العديد من الشبان في مدينة “منبج” بريف حلب الشرقي.



ونقلت تلك المصادر عن الناشط “صهيب اليعربي” عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، بأن “قسد” اعتقلت العديد من الشبان في مدينة “منبج” لسوقهم للتجنيد الإجباري في صفوفها.



كما كشفت تنسيقيات المسلحين عن وقوع انفجار يوم امس بعبوة ناسفة زرعها مجهولون بأحد المنازل في مدينة جسر الشغور بريف إدلب الجنوبي الغربي، ما أدى لوقوع أضرار مادية.



كما تحدثت تنسيقيات المسلحين عن وقوع انفجار آخر بعبوة ناسفة زرعها مجهولون بالقرب من حاجز عسكري تابع لمسلحي مايسمى "الجيش الحر" الموالي لتركيا، في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.