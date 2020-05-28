أمريكا ستنهي إعفاءات من الحظر للتعاون النووي مع ايران

وتشمل الإعفاءات، التي سينتهي أجلها بعد 60 يوما، مفاعل أراك للأبحاث الذي يعمل بالماء الثقيل، وتوريد اليورانيوم المخصب لمفاعل طهران للأبحاث ونقل الوقود المستنفد خارج إيران.



وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أنّ الولايات المتّحدة أنهت العمل باستثناءات من الحظر المفروضة على البرنامج النووي الإيراني كانت تستفيد منها حتّى اليوم دول لا تزال أطرافاً في الاتفاق النووي الإيراني.



واوضح الوزير بان هذه الاستثناءات تاتي في سياق تشديد الحظر على طهران.ويعني هذا القرار عملياً أنّ الدول التي ما زالت متمسّكة بالاتفاق النووي والمنخرطة في المشاريع النووية الإيرانية أصبحت عرضة لحظر أميركي إذا لم تنسحب من هذه المشاريع. وهذا الأمر يتعلق بالدرجة الأولى بروسيا.