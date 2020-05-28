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الخميس 28 أيار 2020 ساعة 09:58

اعتقالات ومداهمات في مدن الضفة الغربية

اعتقالات ومداهمات في مدن الضفة الغربية
واعتقل جنود الاحتلال الشاب محمود مأمون أبو الرب بعد اقتحام منزلة في بلدة فباطية.

كما اعتقل الشقيقان نور وبراء بشار أبو بكر بعد مداهمة منزل والدهما في بلدة يعبد، وتفتيش منازل أبناء عمهم شادي ومحمد وثائر جمال أبو بكر.

يشار إلى أن نور بشار أبو بكر أسير محرر تم الإفراج عنه قبل عام.
كما جرى اعتقال محمد رياض تركمان (20 عاما) بعد مداهمة منزل والده في بلدة يعبد. وتم اقتحام منزل المحرر عز الدين عمارنة ومنزل شفيقه واستجوابه ميدانيا.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت ونصبت حاجزًا على مدخل بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية.

وألقى شبان عبوةً محلية الصنع "كوع متفجر" صَوب معسكر "قبة راحيل" التابع لجيش الاحتلال شمال بيت لحم.
رقم : 865191
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