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الخميس 28 أيار 2020 ساعة 10:00

الاحتلال يُصادر أرضا جنوب الأقصى لإنشاء مقبرة للمستوطنين

الاحتلال يُصادر أرضا جنوب الأقصى لإنشاء مقبرة للمستوطنين
وأوضح مركز معلومات وادي حلوة في بيان له، أن سلطات الاحتلال أصدرت قرارا بمصادرة قطعة أرض تتجاوز مساحتها أكثر من دونم ونصف، لإقامة وبناء مقابر للمحتلين في المكان.

وأشار إلى أنها أمهلت المتضررين مدة أسبوعين للاعتراض على القرار أمام المحاكم المختصة.

وأكد المركز أن "سلطتي الطبيعة والآثار" التابعتين للاحتلال، بدأتا باستهداف هذه الأرض قبل عدة سنوات من خلال زراعة قبور وهمية فيها بشكل خاص، لافتا إلى أن وادي الربابة يحوي مساحات واسعة من الأراضي التي يمنع أصحابها من البناء عليها أو زراعتها.

وأضاف أن سلطات الاحتلال تحاول تنفيذ عدة مشاريع في حي وادي الربابة باعتباره الامتداد والمسار للحدائق "التوراتية" التي تحيط بالمسجد الأقصى والبلدة القديمة.
رقم : 865192
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