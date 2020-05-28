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الخميس 28 أيار 2020 ساعة 10:04

غوتيريش يكشف عدد القتلى المدنيين في ليبيا خلال 50 يوما

غوتيريش يكشف عدد القتلى المدنيين في ليبيا خلال 50 يوما
وخلال جلسة بمجلس الأمن، قال غوتيرش، إن 58 مدنيا قتلوا وجرح 190 آخرين على الأقل، جراء القتال الدائر في ليبيا منذ مطلع أبريل/ نيسان الماضي، وحتى 18 مايو/ أيار الجاري.

وقال غويتريش، في إفادته خلال الجلسة: "وثقت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا مقتل ما لا يقل عن 58 مدنيا وجرح 190 بين 1 أبريل و18 مايو".

وأضاف: "أظهر تقريري حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، تقدما ضئيلا في حماية المدنيين والامتثال للقانون الدولي عام 2019".

وأوضح أن عام 2019 "شهد مقتل أو جرح أكثر من 20 ألف مدني في 10 نزاعات فقط، هي أفغانستان وإفريقيا الوسطى والعراق وليبيا ونيجيريا والصومال وجنوب السودان وسوريا وأوكرانيا واليمن".

وفي سياق متصل، قالت لجنة رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل في حكومة الوفاق، إنها وثقت أكثر من 60 واقعة استهداف للأحياء السكنية بالعاصمة طرابلس راح ضحيتها 268 مدنيا بين قتيل وجريح .
رقم : 865195
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