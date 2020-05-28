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الخميس 28 أيار 2020 ساعة 10:54

دعوات للتحشد وأداء الصلاة بالأقصى بدءا من فجر الجمعة

دعوات للتحشد وأداء الصلاة بالأقصى بدءا من فجر الجمعة
ودعا النشطاء لأوسع مشاركة شعبية من كل مواطن يستطيع الوصول للأقصى لأداء صلاتي الفجر والجمعة فيه، وحمايته من محاولات الاحتلال وضع شروط وقيود على دخول المصلين.

ودعت المرابطة المقدسية هنادي حلواني لشد الرحال للمسجد الأقصى يوم الجمعة، مشيرة إلى أن المقدسيين طالما أثبتوا للعالم أنهم أصحاب القرار؛ لأنهم أهل الميدان الذين لن يسمحوا للاحتلال بفرض أي سلطة على الأقصى.

وأكدت حلواني أن فتح الأقصى لن ينتظر قرارات أحد، وأن المسجد سيفتح بسواعد المواطنين، وبدون أي شرط كما جرى في هبة الأسباط وفتح مصلى باب الرحمة.

من جانبها شددت المرابطة المقدسية خديجة خويص على ضرورة المشاركة الشعبية الواسعة في صلاة الفجر بالمسجد الأقصى يوم الجمعة المقبل، وعدم السماح باستمرار إغلاقه أو فرض قيود عليه.

وتحاول سلطات الاحتلال فرض شروط وتقييد عدد الملصين في المسجد الأقصى الذي أغلقته دائرة الأوقاف الإسلامية قبل نحو ثلاثة أشهر ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.
رقم : 865205
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